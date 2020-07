Avellino Riqualificazione del Fenestrelle, via libera dall’Ente Idrico Campano 23 Luglio 2020

Il comitato esecutivo di ieri dell’Eic, Ente Idrico Campano, ha ratificato l’accordo di programma per l’attuazione del Piano Operativo Ambientale Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2014-2020) con l’approvazione dello schema di convenzione con i soggetti attuatori per un importo di circa 180 milioni di euro, un deciso passo in avanti verso l’uscita dalla procedura di infrazione inviata all’Italia dall’Unione Europe.

Via libera anche al progetto esecutivo “Intervento di riqualificazione ambientale del torrente Fenestrelle – 2° stralcio”, con lo stanziamento di oltre 2 milioni e 805mila euro per la realizzazione dei tratti di impianto fognario, oggi completamente assenti in alcune zone dei comuni di Avellino, Aiello del Sabato, Atripalda, Capriglia Irpina, Monteforte Irpino e Summonte che consentirà alle acque del torrente irpino di tornare finalmente al loro splendore.

Comitato esecutivo Ente Idrico Campano

«L’Ente Idrico Campano ha continuato a svolgere il suo prezioso ruolo nell’ambito della programmazione e della realizzazione di opere necessarie allo sviluppo del territorio campano anche durante il lockdown» dice il Presidente Luca Mascolo. «Ringrazio per questo la struttura tecnica, il direttore Vincenzo Belgiorno e tutti i dipendenti che, nonostante le ovvie difficoltà, hanno continuato a lavorare alacremente. E oggi quel lavoro ci consente di approvare una serie di interventi attesi da tempo. È una giornata importante perché segna il ritorno a una normalità che, seppure segnata ancora dalla presenza del virus, ci consente di tornare alla piena attività per la tutela dell’ambiente e al servizio dei cittadini della Campania».