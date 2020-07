Attualità App per ordinare delizioso cibo pronto, Cibalia arriva ad Avellino 23 Luglio 2020

Una pizza calda dal profumo di formaggio che invade tutto il salotto, un wok orientale dai sapori speziati, dei nachos croccanti da inzuppare in un recipiente colmo di guacamole appena fatto… Tutte queste prelibatezze oggigiorno le possiamo ordinare attraverso applicazioni in grado di farci sentire al ristorante ma senza che sia necessario uscire di casa né toglierci il pigiama.

Vediamo insieme che app di cibo a domicilio proliferano in tutta Italia e collaborano con ristoranti che scommettono sull’ormai famoso “delivery”.

Cibalia

Partiamo da Cibalia che in un momento storico in cui sono aumentate le richieste di consegne a domicilio di cibo e la necessità di prenotare online i menù si è messa in gioco per soddisfare le esigenze di ristoratori e clienti in cerca di buon cibo recapitato a casa in tempi rapidi.

Cibalia è un’app PWA (Progressive Web App), in altre parole per quanto sembri un’app nativa installata sul proprio dispositivo in realtà permette di accedere direttamente a una pagina web adattata al mobile cliccando l’icona visualizzabile sulla schermata home dello smartphone. Garantisce l’accesso a menù e la gestione delle consegne degli ordini a domicilio che è anche possibile andare a prelevare personalmente al ristorante.

Gli utenti possono anche seguire l’ordine e conoscere lo stato di avanzamento, in altre parole, sapere quanto tempo tarderà la persona incaricata di portarlo a casa.

Da poco Cibalia è disponibile anche ad Avellino e mette in contatto gli utenti con svariati ristoranti della città per vivere da casa l’esperienza di un pasto particolare e cucinato da cuochi professionisti.

Just Eat

Un’app che si occupa del delivery di cibo da anni e può essere scaricata gratuitamente sia su dispositivi Android che iOS e che funziona anche dal PC. Il motore di ricerca di Just Eat mostra i ristoranti più vicini e permette di leggerne recensioni di altri utenti o di categorizzarli per tipo di cibo, rendendo facile la ricerca. È possibile inoltre indicare se vuoi ricevere a casa il cibo ordinato o andarlo a ritirare di persona.

Deliveroo

Un’app molto simile a Just Eat in cui puoi indicare se hai qualche allergia o intolleranza per richiedere al ristorante di non utilizzare determinati ingredienti nella preparazione del tuo piatto. Mette a disposizione ristoranti che offrono alimenti senza glutine. Inoltre, viene incontro anche alle aziende per permettere ai lavoratori di mangiare in modo sano e ricevendo il cibo direttamente in ufficio.

TooGoodToGo

Un’app particolare e che richiede che sia tu a recarti al ristorante o supermercato a ritirare il pasto. La particolarità è che il menù sarà a sorpresa dato che TooGoodToGo permette ai ristoranti (e ai negozi di prodotti alimentari non ancora cucinati) di offrire ciò che resta invenduto a fine giornata a un prezzo più conveniente, invece di buttarlo.

Si tratta di un’app nata per evitare lo spreco di cibo e a cui sta a cuore la salvaguardia dell’ambiente.

