Riprende il servizio ferroviario sulla linea Napoli-Baiano, ma ci sara’ un cambio

BAIANO- Riparte la linea ferroviaria Baiano- Napoli, ma per raggiungere il capoluogo regionale sara’ necessario un cambio, quindi un percorso piu’ lungo. Dopo lo stop arriva il comunicato ufficiale dell’Eav: “A partire dal prossimo 12 settembre, come previsto, riprende il servizio ferroviario sulla linea Napoli – Baiano.Le corse della linea effettueranno il percorso Baiano – Volla – San Giorgio a Cremano – Napoli. A San Giorgio a Cremano si potrà effettuare il cambio con i treni provenienti da Poggiomarino e da Torre Annunziata diretti a Napoli. Analogamente per il percorso inverso. Sono tuttavia programmate alcune corse, ad inizio e a fine giornata, che circoleranno sull’intera linea senza richiedere cambi a San Giorgio. Tutti i dettagli sono pubblicati su www.eavsrl.it – sezione Orari Ferrovia.

Restano confermati i servizi di autobus sostitutivi e/o alternativi espletati da AIR CAMPANIA, che consentono tra l’altro di raggiungere le stazioni di Poggioreale e Centro Direzionale, che sono sulla tratta ancora chiusa: – Nola – Napoli e viceversa

– Pomigliano d’Arco – Napoli e viceversa

– Volla – Napoli – Volla (circolare)

– Volla – Casoria – Volla (circolare). Gli orari dei bus ed i punti di fermata sono consultabili sul sito www.eavsrl.it”.