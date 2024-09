Prende forma il Giglio della “Camminata Rosa”

Il Giglio della Camminata Rosa sta prendendo vita. Da questa mattina sono iniziati i lavori nell’area adiacente alla Chiesa Maria SS. di Montevergine, nel Rione Mazzini. Nel frattempo, la macchina organizzativa è a pieno regime per la decima edizione della “Camminata Rosa”, che si svolgerà domenica. Il ritrovo è fissato per le 8:30 in Viale San Modestino, a Mercogliano, da dove partirà la carovana della prevenzione, guidata dal dott. Carlo Iannace, ideatore dell’iniziativa, insieme alle associazioni del mondo rosa “The Power of Pink”. Il corteo attraverserà le vie del centro di Avellino per concludersi presso la Chiesa di Rione Mazzini, dove sarà celebrata la Santa Messa.