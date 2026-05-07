Rione Parco, la Feder.Casa “vince” la battaglia sugli alberi pericolanti: saranno abbattuti

AVELLINO- Gli alberi pericolanti di Rione Parco saranno abbattuti. La Feder.Casa ottiene un primo risultato dopo mesi di attesa e preoccupazione per la sicurezza del quartiere ed in particolare dopo il grave episodio avvenuto il 14 agosto del 2025 (area giostrine Rione Parco) , qualcosa infatti inizia a muoversi. A spiegare quello che il lungo confronto tra sindacato e Acer ha prodotto e’ Mario Sorice, che sottolinea come quella raggiunta : “e’ una vittoria della costanza e dell’ascolto. Dopo il grave episodio di agosto 2025, quando grossi rami si abbatterono sulle giostrine rischiando di trasformare un pomeriggio di gioco in tragedia, non abbiamo mai smesso di fare pressione. Oggi possiamo annunciare che il 12 e 13 maggio inizieranno finalmente le operazioni di abbattimento degli alberi pericolanti. Parliamo di fusti alti decine di metri che minacciano l’incolumità dei residenti e la fruibilità degli spazi comuni. Cosa significhi questo risultato e’ chiaro: “Significa restituire dignità e serenità alle famiglie- ha spiegato Mario Sorice- Vedere un parco giochi transennato o, peggio, pericoloso, è una ferita per la comunità. Il mio impegno nel Partito Democratico, al fianco di Nello Pizza, si basa esattamente su questo: la politica del fare, che parte dai bisogni reali dei quartieri periferici. Non si tratta solo di tagliare alberi, ma di ripristinare il diritto al gioco per i nostri bambini e la sicurezza per i nonni che frequentano il parco.”

Un risultato che arriva dopo un lungo confronto e diverse sollecitazioni da parte di Feder.Casa Avellino. Come ha ribadito il Segretario Provinciale Carmine Sorice : “Fondamentale è stato il lavoro

di coordinamento con ACER Campania. Non è stato un percorso semplice: sono stati necessari numerosi incontri, sopralluoghi tecnici e un appello pubblico molto forte che abbiamo lanciato per dare voce ai residenti di Rione Parco. Grazie a questa sinergia e alla nostra presenza costante ai tavoli tecnici, ACER ha recepito l’urgenza dell’intervento. La sicurezza dei cittadini non può essere messa in secondo piano dalla burocrazia.”

Ho seguito questa vicenda in prima persona dichiara Mario Sorice , dove dichiara il suo impegno continuo e costante per il suo territorio. Ma l’impegno del sindacato non si ferma con Feder.Casa Avellino che come assicura il segretario Provinciale Sorice: “L’abbattimento è il primo passo cruciale per eliminare il pericolo. Subito dopo, vigileremo affinché l’area venga bonificata e le giostrine vengano ripristinate e ammodernate. Feder.Casa resterà il presidio dei cittadini

affinché la manutenzione diventi ordinaria e non si debba più intervenire in emergenza.”. Su quella che è la visione e l’impegno sindacale e politico ha concluso così lo stesso Mario Sorice: ” La nostra visione per Avellino è una città dove ogni rione abbia la stessa attenzione del centro. Rione Parco è un cuore pulsante della città e merita spazi sicuri. Continueremo a lavorare con Nello Pizza per garantire che questi interventi siano solo l’inizio

di una riqualificazione più ampia e strutturale.”