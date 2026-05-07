Isochimica, Nargi: “Simbolo della memoria industriale di Avellino”

Anche la vicenda Isochimica entra nel dibattito della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Avellino. In un video pubblicato sui social, Laura Nargi parla di uno dei temi più delicati per la città.
“L’ex Isochimica è il luogo simbolo della memoria industriale di Avellino. – spiega la candidata sindaca – Un luogo di dolore, di malattia, di vite spezzate. Quel luogo non può restare un’area abbandonata. Il Punto 10 del programma di Avellino in Comune è una scelta che va oltre l’urbanistica. È una decisione identitaria. Trasformiamo l’area in un Polo Integrato della Conoscenza dedicato al lavoro, alla formazione e all’innovazione, con vocazione green e tecnologica, connesso al sistema produttivo locale. Non un contenitore generico. Un luogo dove si fa formazione tecnica, nascono nuove imprese, si creano opportunità di lavoro per i nostri giovani. Al suo interno l’Academy Territoriale: una piattaforma in cui formazione e lavoro si integrano in modo continuo, costruita con università, ordini professionali e imprese. Tre aree di specializzazione: transizione ecologica, digitalizzazione e innovazione, sostegno all’imprenditorialità. Il riferimento è la Fabbrica del Vapore di Milano, reinterpretata in chiave locale. Un’idea forte e non chiusa. Si parte dal confronto con chi vive il quartiere e si apre una discussione pubblica con tutta la città. Da luogo di dolore a luogo di futuro. Questo deve essere Avellino”.