Isochimica, Nargi: “Simbolo della memoria industriale di Avellino”

“L’ex Isochimica è il luogo simbolo della memoria industriale di Avellino. – spiega la candidata sindaca – Un luogo di dolore, di malattia, di vite spezzate. Quel luogo non può restare un’area abbandonata. Il Punto 10 del programma di Avellino in Comune è una scelta che va oltre l’urbanistica. È una decisione identitaria. Trasformiamo l’area in un Polo Integrato della Conoscenza dedicato al lavoro, alla formazione e all’innovazione, con vocazione green e tecnologica, connesso al sistema produttivo locale. Non un contenitore generico. Un luogo dove si fa formazione tecnica, nascono nuove imprese, si creano opportunità di lavoro per i nostri giovani. Al suo interno l’Academy Territoriale: una piattaforma in cui formazione e lavoro si integrano in modo continuo, costruita con università, ordini professionali e imprese. Tre aree di specializzazione: transizione ecologica, digitalizzazione e innovazione, sostegno all’imprenditorialità. Il riferimento è la Fabbrica del Vapore di Milano, reinterpretata in chiave locale. Un’idea forte e non chiusa. Si parte dal confronto con chi vive il quartiere e si apre una discussione pubblica con tutta la città. Da luogo di dolore a luogo di futuro. Questo deve essere Avellino”.