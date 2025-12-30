Rione Mazzini, ultimo appuntamento con “In Nativitate Domini”

La Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine di Rione Mazzini va verso la conclusione della rassegna “In Nativitate Domini” con un concerto di musiche e canti natalizi.

La rassegna, che ha già visto la partecipazione di un folto numero di persone ai precedenti appuntamenti, tra cui il suggestivo concerto della Sonora Sax Quartet e l’emozionante esibizione di Mons. Pierangelo Pietracatella all’organo, si conclude con l’Ensemble Strumentale Aedon con il soprano Giuseppina Perna. Un concerto per celebrare la gioia della Natività e concludere in bellezza il percorso musicale natalizio venerdì 2 gennaio, alle ore 19:00.