Arcieri del Tricolle, importanti riconoscimenti sportivi e organizzativi

Importanti riconoscimenti per gli Arcieri del Tricolle che il 28 dicembre 2025 hanno organizzato una gara indoor interregionale ad Ariano Irpino, valevole per la qualifica al prossimo Campionato italiano che si terrà a Roma dal 26 febbraio al 01 marzo 2026.

L’iniziativa ha richiamato, oltre che gli arcieri campani, gli agonisti dell’Umbria, del Lazio, della Toscana, dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e della Basilicata, con liste di attesa di arcieri provenienti anche dal Piemonte, che non sono riusciti a prenotarsi in tempo utile per poter gareggiare. La motivazione addotta dai partecipanti è che nell’ambiente arcieristico si è diffusa la voce che questa gara arianese si caratterizza per senso dell’ospitalità e per la voglia degli organizzatori di far conoscere le bellezze e le peculiarità locali: dal castello normanno alla villa comunale, al museo della civiltà normanna, al museo civico e della ceramica, fino alle realtà produttive locali (questa volta di scena la “Pasticceria Incontro” che ha offerto ai partecipanti i suoi dolci e “Impronta Ecologica” con i suoi apprezzati gadget). Apprezzata dai soggiornanti anche la cucina arianese.

Il tiro con l’arco è uno sport inclusivo ed è stato interessante anche vedere sulla stessa linea di tiro gareggiare i cosiddetti normodotati con persone con disabilità.

Questi i risultati degli Arcieri del Tricolle che hanno gareggiato conquistando ben 6 podi (4 ori, 1 argento ed 1 bronzo):

Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile, oro;

Matilde Puorro, arco olimpico, giovanissimi femminile, oro;

Sharon Lucia Piligra De Delfinetti, arco nudo, senior femminile, oro;

Alessia Manganiello, arco nudo, allievi femminile, oro;

Simone De Gregorio, arco olimpico, giovanissimi maschile, argento;

Angelino Grieco, arco nudo, master maschile, bronzo;

Antonio Zotti, arco nudo, master maschile, sesto posto.