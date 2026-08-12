Rio Vergine color ruggine, esposto urgente del capogruppo Pd Nando Romano

Acqua torbida, colorazione ruggine/rossastra e un odore acre che permane lungo il corso d’acqua: è quanto denuncia Nando Romano, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Avellino, che ha presentato un esposto-denuncia urgente per l’inquinamento del Rio Vergine, nel tratto di Pianodardine.

Il documento, indirizzato alla Procura della Repubblica di Avellino e, per conoscenza, ai Carabinieri del NOE, all’Arpa Campania Dipartimento di Avellino e al Sindaco del Comune di Avellino, descrive un fenomeno particolarmente evidente nella zona che collega la città di Avellino al Comune di Montefredane, nell’area di Arcella.

Secondo quanto riportato nell’esposto, non si tratta del primo episodio: già nello scorso mese di luglio si erano susseguiti sversamenti che avevano colorato il flusso d’acqua di bianco, probabilmente riconducibili alle attività industriali presenti sul territorio. Anche oggi la colorazione ruggine dell’acqua è stata documentata dalle immagini della stampa e dai servizi video trasmessi dalle emittenti locali.

“Tale richiesta nasce da una esigenza sostanziale dovuta alla tutela dell’ambiente ma soprattutto da una preoccupazione della salute pubblica dei cittadini del mio territorio”, scrive Romano. Il timore è che il flusso d’acqua possa diramarsi in infiltrazioni o sversamenti che sfociano nelle colture presenti nelle zone pertinenti al fiume. Il capogruppo Pd chiede dunque celerità alle istituzioni destinatarie dell’esposto, ringraziandole anticipatamente per l’attenzione che vorranno riservare alla vicenda.