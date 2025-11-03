Rinvio presentazione lista e programma “Noi per Monteforte”

A causa di un grave lutto che ha colpito la candidata sindaco della lista “Noi per Monteforte” Giulia Valentino, l’incontro di presentazione della lista e del programma, fissato in un primo momento per domani sera alle 20, è stato rinviato a Venerdì 7 Novembre alle 19 presso la sede del comitato elettorale in via Alvanella a Monteforte.