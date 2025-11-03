Rifinanziata al Comune di Grottaminarda la Campagna di sterilizzazione gratuita di cani padronali

Si informa la cittadinanza che anche quest’anno è possibile procedere alla sterilizzazione gratuita dei cani padronali di cittadini residenti nel Comune di Grottaminarda. L’incentivo finanziato dalla Regione Campania ha lo scopo di contrastare il fenomeno del randagismo e promuovere il possesso responsabile.

Lo scorso anno Grottaminarda, con 47 cani femmina e 28 cani maschio sterilizzati, si è rivelato il comune con il maggior numero di adesioni.

«Siamo lieti di annunciare che il nostro Comune è stato ammesso nuovamente al finanziamento regionale per la sterilizzazione dei cani di proprietà –spiega l’Assessore delegato alla Tutela degli Animali, Franca Iacoviello – Si tratta di un risultato importante che ci permetterà di proseguire concretamente nella tutela del benessere animale e nella prevenzione del randagismo.

La sterilizzazione è un gesto di grande responsabilità: aiuta a ridurre le nascite indesiderate, previene l’abbandono e contribuisce a mantenere un equilibrio sano tra uomo e animali sul territorio. Grazie a questo finanziamento riusciremo a sterilizzare 50 cani femmina e 10 cani maschio».