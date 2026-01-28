Rinvio al TAR sul ricorso elettorale di Monteforte Irpino: nuova udienza il 25 febbraio

La discussione davanti al TAR di Salerno sul ricorso presentato dal candidato sconfitto alle ultime elezioni amministrative di Monteforte Irpino, Paolo De Falco, è stata rinviata al 25 febbraio a causa di un difetto di notifica.
Una rappresentanza rilevante della giunta comunale, presieduta dal sindaco, era presente questa mattina presso il Tribunale di competenza a seguire l’evolversi della situazione in essere. In attesa della nuova udienza, l’amministrazione guidata da Fabio Siricio ribadisce la volontà di proseguire il lavoro avviato, volto al bene della comunità e nell’interesse dei cittadini.