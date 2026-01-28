Ariano Irpino, via libera ai due poli scolastici: il “De Gruttola” accoglie la riorganizzazione

La riorganizzazione della rete scolastica di Ariano Irpino entra nel vivo con la Delibera n. 6/2026 della Giunta Regionale della Campania, che sancisce la nascita di due poli scolastici distinti, frutto della riorganizzazione dei tre già esistenti: uno liceale e uno tecnico‑professionale.

Alla base del provvedimento c’è il mancato raggiungimento, da parte di tutte le scuole interessate, della soglia dei 900 alunni prevista dalla normativa nazionale per mantenere l’autonomia. Una condizione che, secondo la Regione, ha reso inevitabile il suddetto intervento di razionalizzazione, anche al fine di evitare il commissariamento da parte del Ministero.

L’Istituto Superiore “Giuseppe De Gruttola” ha dunque accolto con senso di responsabilità la scelta regionale, pur riconoscendo le oggettive criticità che potrebbero ricadere sul personale ATA. Fondato negli anni Cinquanta e intitolato al prof. ing. Giuseppe De Gruttola, l’Istituto arianese ha ampliato negli anni la propria proposta fino a comprendere tre indirizzi tecnici, due professionali e corsi serali per adulti, raggiungendo oggi oltre cinquecento iscritti.

A rafforzare la prospettiva futura c’è anche la ricostruzione dell’edificio “ex Giorgione”, destinato a ospitare gli indirizzi turistico e alberghiero in spazi moderni e funzionali: un investimento che contribuirà a rendere il nuovo polo tecnico‑professionale un punto di riferimento per l’intero territorio.

Nel complesso, la scelta della Regione viene letta come la soluzione più equilibrata tra quelle realisticamente percorribili: due poli omogenei, capaci di garantire stabilità, continuità progettuale e valorizzazione delle specificità formative delle scuole arianesi.