Rinvenuto ordigno della Seconda Guerra Mondiale nel cantiere della “Dante Alighieri”

Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato scoperto nel pomeriggio ad Avellino all’interno del cantiere per la costruzione del Campus Scolastico della “Dante Alighieri”. A dare l’allarme sono stati gli stessi operai che operavano nel cantiere per lo scavo. Immediato l’intervento della Polizia Municipale e dei Carabinieri, che hanno prontamente isolato l’area per garantire la sicurezza pubblica. Si attende ora l’arrivo degli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta.