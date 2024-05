Rino Genovese: “In campo per la mia amata città”. Ecco il simbolo

In campo per la mia amata città. Lo scrive su Facebook il candidato sindaco della città di Avellino, Rino Genovese.

“Con tutto il mio cuore, la mia storia, la mia passione – afferma Rino Genovese – Perché Avellino possa diventare la città che ho sempre sognato. Orgoglioso di avere al mio fianco amici, cittadini, associazioni, partiti che, con grande senso di responsabilità, hanno scelto di rinunciare ai propri simboli per partecipare ad un grande patto civico. “GATE” (cancello in inglese) l’acronimo che caratterizzerà il nostro programma. Vi spiegherò perché. Il cancello che apriremo per entrare nel futuro di Avellino”.