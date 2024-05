Contrasto ai furti, fermato veicolo sospetto a Lauro

Poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei furti in abitazione, ha bloccato in quel centro cittadino un’autovettura Volkswagen Passat che si aggirava con fare sospetto nei pressi della zona residenziale del paese e con a bordo due cittadini rumeni privi di documenti identificativi.

Pertanto il veicolo è stato sottoposto ad immediataperquisizione che ha sortito esito positivo in quanto, occultati sotto il sedile lato passeggero, sono stati rinvenuti oggetti atti allo scasso ed un coltello a farfalla.

I due giovani sono stati quindi accompagnati presso gli uffici del Commissariato e a loro carico sono state riscontrati numerosi alias e pregiudizi di polizia per furti in abitazione.

In particolare, a carico di uno dei controllati, di anni 24, è risultato da eseguire un ordine di carcerazioneemesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per effetto del quale doveva espiare la pena di anni 6 di reclusione per i reati di rapina ed estorsione e pertanto i poliziotti hanno provveduto ad associare il giovane presso il carcere di Bellizzi.

L’altro soggetto controllato, di anni 23 e con numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente in quanto mai conseguita.

Entrambi, inoltre, sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di possesso di arnesi atti allo scasso, possesso di oggetti atti ad offendere e attestazione di false generalità nonché è stato dato avvio a loro carico del procedimento amministrativo per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.

Il veicolo stesso è stato sottoposto a sequestro in quanto privo di copertura assicurativa R.C.A.