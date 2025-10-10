Rinforzi a Gratteri: anche un pm avellinese tra i tredici nuovi sostituti per Napoli

AVELLINO- Il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Luigi Iglio è uno dei tredici pm che la Terza Commissione del Csm ha scelto per rinforzare la Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri. Il magistrato, uno dei riferimenti delle Sezione Criminalità Economica della Procura di Avellino ha di recente coordinato insieme alla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli l’indagine che ha smantellato il gruppo che gestiva dal carcere il narcos Americo Marrone. Ma sempre in tema di criminalità economica si è occupato delle più delicate indagini sulle truffe per i Bonus 110, con sequestri milionari e delle cartiere nel solofrano che riciclavano i soldi delle fatture per operazioni inesistenti. Iglio ha fatto parte anche del Gruppo che a Palazzo di Giustizia si è occupato della criminalità intramuraria, ovvero i reati consumati in carcere, l’indagine sul brutale pestaggio avvenuto nell’ ottobre 2024 di Paolo Piccolo. Tra le indagini contro le truffe anche quella contro ben tre associazioni dedite alle frodi assicurative con la pratica denominata “spaccadenti”. Anche nella pubblica amministrazione Iglio si è occupato di una indagine delicata, quella sui cosiddetti “corsi fantasma” all’ Alto Calore. Il trasferimento del pm però è stato posticipato. Infatti sarà posticipata di qualche mese, visto che come rilevato nella delibera della Terza Commissione del Csm: “sussistono le condizioni normative per sospendere il tramutamento del dott. Luigi Iglio; predetto tramutamento comporta invero una scopertura dell’organico dell’ufficio giudiziario i appartenenza superiore al 35% (la percentuale di scopertura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino è attualmente pari al 36%), mentre la scopertura dell’Ufficio di destinazione (la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli) è attualmente pari al 20%”. Per questo lascerà gli uffici di Piazza D’ Armi tra qualche mese.