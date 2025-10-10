Dramma al cimitero di Avellino: 53enne si toglie la vita

Tragedia questa mattina al cimitero di Avellino, dove una donna di 53 anni si è lanciata nel vuoto all’interno della struttura, finendo sul tetto di una cappella. Inutili i soccorsi: il decesso è stato constatato dal medico legale giunto sul posto insieme alla Polizia. La salma è stata trasferita all’ospedale Moscati.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it