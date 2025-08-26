Rincari acqua, la netta posizione del Comune di Lauro

Rincari acqua, la posizione netta del comune di Lauro. Nell’ultima assemblea dei soci di Alto Calore, nonostante cinque ore di discussione, si è arrivati all’ennesimo nulla di fatto. I rincari sulle bollette idriche restano, e saranno ancora una volta i cittadini a dover pagare il prezzo delle divisioni politiche, purtroppo.

Come Comune di Lauro siamo contro gli aumenti, ed abbiamo sostenuto in assemblea, tramite il nostro delegato presente Dott Antonio Casoria, la direzione avanzata e proposta dal Presidente della Provincia, Rizieri Buonpane, e sostenuta anche da numerosi altri sindaci, compresi quelli del Sannio. È una questione di giustizia sociale e di tutela dei cittadini e delle famiglie, che non possono essere sempre l’anello debole e subire i costi delle inefficienze accumulate. La battaglia non si ferma qui. Continueremo a difendere i cittadini da scelte che rischiano di gravare pesantemente sul loro bilancio familiare.