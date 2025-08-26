Chiusure notturne dell’acqua: la mappa dei disagi di oggi in Irpinia

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dalle sorgenti, si rende necessaria la chiusura notturna dei serbatoi in diverse aree della provincia. La sospensione è prevista dalle ore 22:00 di oggi, 26 agosto 2025, alle ore 06:00 di martedì 27 agosto 2025.
Attenzione: gli orari indicati si riferiscono alla chiusura/apertura degli organi di manovra: per le singole utenze l’effettiva interruzione e la ripresa dell’erogazione dipendono dai tempi di riempimento delle condotte e l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto.
Comuni e zone interessate
Di seguito l’elenco sintetico dei comuni coinvolti (aree dettagliate e contrade sono riportate nella comunicazione ufficiale):
Mercogliano, Grottolella, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Manocalzati (loc. Torre Calzisi), Candida, Tufo, San Mango Sul Calore, Montemiletto centro, Sorbo, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Pratola Serra, Prata Principato Ultra.
Aiello del Sabato, Cesinali, Forino, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, San Michele di Serino (zona rurale), Sirignano, Summonte.
Sant’Angelo dei Lombardi: centro urbano, serbatoio San Francesco, contrada San Francesco e zone limitrofe (inclusa Casa Circondariale).
Villamaina: serbatoi comunali.
Nusco: via Ponnilo, via Macchia, via Campo, via Chianola (1 e 2), via Tavernarsa e zone limitrofe, via Mito, via Bivio, via Ofanto, via Vannara, via Tagliabosco.
Gesualdo: contrade Ariella, Carpignano, Torre dei Monaci, Otica, Valli, Fontana Tassola, Maddalena, Pescariello, Lammia, San Silvestro, Pozzo del Principe, Sant’Elia, Catauro, Capo del Gaudio e via Dante Alighieri.
Frigento: contrade Pagliara, Mattine, Case popolari, San Marco, La Quarta, Piano della Croce, Lappierti, Panizza, Parco, Cortiglio.
Cosa fare
Al riavvio del flusso potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità: è consigliato far scorrere l’acqua per qualche minuto fino a completa limpidezza; tali fenomeni non pregiudicano la potabilità.
Se avete necessità improrogabili, contattare il numero verde di Alto Calore: 800 954 430 (attivo).
Alto Calore informerà gli utenti tramite il sito aziendale www.altocalore.it e il canale Facebook ufficiale.
Al momento la sospensione è prevista per la notte tra il 26 e il 27 agosto 2025; si raccomanda di consultare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti o modifiche.