“Rilanciamo sui diritti”, Riccardo Magi ad Avellino per l’iniziativa di Più Europa

Venerdì 18 novembre, alle ore 17, presso l’ex Chiesa del Carmine (adiacenze Piazza del popolo – Palazzo comunale di Avellino) si terrà un incontro-dibattito promosso da Più Europa Avellino e Più Europa Benevento sul tema “Sette proposte di legge per andare avanti su diritti e libertà. Rilanciamo sui diritti”.

L’evento è aperto ai cittadini, alle associazioni e alle forze politiche. Saranno presentate e discusse le iniziative parlamentari di Più Europa su cannabis legale, voto ai fuorisede, eutanasia legale, matrimonio egualitario e riconoscimento dei figli per coppie LGBTQ+, codici identificativi per la polizia, adozioni per single e per coppie gay, abolizione della legge Bossi-Fini sull’immigrazione.

Interverranno tra gli altri il coordinatore e il presidente di Più Europa Avellino Alfonso Maria Gallo e Francesco Sodano; il coordinatore di Più Europa Benevento Paolo Cavallo; Bruno Gambardella, componente della Segreteria e della Direzione nazionale; l’on. Riccardo Magi, deputato e Presidente nazionale del partito.