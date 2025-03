Rifiuti slitta a giovedì l’incontro con i sindaci all’Ato sulla gestione e affidamento

AVELLINO- Il vicepresidente della giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola convoca a Napoli i vertici provinciali dell’Eda e la riunione convocata all’Ato con i sindaci slitta al prossimo 20 marzo, quando l’Ambito si confronterà con le fasce tricolori per discutere su due passaggi fondamentali: condividere i dati salienti del Bilancio di Previsione 2025-2027 prima della sua approvazione; discutere gli argomenti che più di tutto stanno a cuore a “Noi Sindaci” come si legge nella lettera di invito firmata dal presidente Vittorio D’Alessio, “ovvero la modalità di gestione del servizio integrato dei rifiuti ed il suo affidamento”. Un incontro che è stato caratterizzato da una vigilia al calor bianco, con la nota inviata dall’ufficio legale della De Vizia alla Provincia e la replica del presidente Rino Buonopane che ha annunciato di volersi rivolgere alla Procura. L’incontro si terra presso la sede dell’Ente alla Collina Liguorini di Avelino, nella sala Montevergine il 20 marzo 2025 alle ore 16,00. Gli atti del Bilancio di previsione 2025- 2027: sono: stati trasmessi ai sindaci. Sulla gestione il confronto è ancora aperto, proprio a causa delle polemiche su IrpiniAmbiente, candidata ad un affidamento pubblico con le quote della società ai Comuni.