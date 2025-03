Ospedale di comunità nell’ex clinica, Iovino: dal Pd uniche risposte al territorio

VALLO LAURO- Nelle ultime ore è tornata di stretta attualità la prospettiva sempre più concreta che l’Ex Clinica Parco degli Ulivi abbia finalmente una nuova vita, diventando Casa di Comunità e Ospedale di Comunità per il Vallo di Lauro. Dopo il via libera alla progettazione definitiva si tratta di un’opera pronta per essere messa in cantiere. Per questo motivo sulla vicenda è intervenuto il dirigente del Partito Democratico Francesco Iovino, che ha voluto mettere in evidenza come “le vere risposte sul territorio in termini di servizi e di progettazione sono arrivate solo grazie al Partito Democratico e al lavoro che la nostra classe dirigente, a partire dalla dirigente per il Pnrr Roberta Santaniello, è riuscita a mettere in campo azioni che potessero garantire servizi nel Vallo di Lauro. Uno essenziale, quello della sanità, che sconta anche un gap logistico per la distanza dal capoluogo di provincia. Oltre a rivitalizzare una struttura per cui combattiamo da più di venti anni, portando risposte concrete. L’epilogo di questa vicenda dimostra inequivocabilmente che la politica, quella che sa progettare e ha una visione è l’antidoto vero ai personalismi e ai campanilismi . Tanti cercheranno di mettere il cappello su questo risultato, come è avvenuto per altre iniziative, prima bollate come propagandistiche o snobbate perché venivano da un partito politico. Ma la verità sta negli atti, nella storia, nel lavoro che la Regione Campania con un lavoro continuo e soprattutto con una visione, ha saputo finalizzare verso un importante risultato. Per il Vallo di Lauro è un traguardo importante, per il Partito Democratico, invece, ancora una dimostrazione che il lavoro di tanti, che convergono su un obiettivo di interesse comune è la migliore risposta ai trumpismi locali, nazionali e internazionali”.