Rifiuti abbandonati sul Partenio

Nuove denunce dei cittadini che, attraverso il gruppo Facebook di cittadinanza attiva Non sei Irpino se, hanno diffuso le immagini di rifiuti abbandonati in diverse zone del Partenio. La montagna di Mamma Schiavona, ridotta ancora a una pattumiera.

Un cittadino racconta: “Sono salito a Montevergine a distanza di 9 giorni, 9 giorni era così ed oggi ancora lo stesso, questo non è niente, la montagna è una pattumiera a cielo aperto, a parte le giornate ecologiche che con quello che c’è non servono a nulla ci vorrebbero scelte coraggiose, controlli multe e una bonifica seria di tutta la montagna, ma si sa non siamo in Trentino purtroppo e tutto rimarrà così”. (Foto di copertina pubblicata sul gruppo Facebook “Non sei Irpino se”)