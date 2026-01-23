Ricordare per non dimenticare: Venticano celebra la Giornata della Memoria

La Giornata della Memoria rappresenta un momento di riflessione profonda e condivisa tra scuola e comunità, per ricordare, attraverso parole, poesia e impegno civile, una delle pagine più dolorose della storia.

L’incontro si terrà il 27 gennaio alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Venticano. Sarà un’occasione significativa di ascolto e partecipazione, arricchita dalla testimonianza di una docente che ha visitato il campo di concentramento di Auschwitz, offrendo un racconto diretto e toccante.

Parteciperanno le classi quinte della Scuola Primaria e le prime della Scuola Secondaria, con contributi e riflessioni da loro realizzati. Il momento commemorativo sarà impreziosito anche da una coreografia della scuola di danza ASD Solo Danza di Mirella Limotta, accompagnata dal violino di Stefania Addonizio.

Una cerimonia semplice, ma intensa e carica di significato, per custodire la memoria e trasmettere alle nuove generazioni il valore del ricordo e della responsabilità civile.