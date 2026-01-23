Avellino, il ritorno di Izzo è ufficiale

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’A.C. Monza, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Izzo. Nato a Napoli il 2 marzo 1992 il difensore ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2029.

Izzo ha avviato il suo percorso da calciatore nelle giovanili del Napoli In carriera ha indossato le maglie di Triestina, Avellino, Genoa, Torino e Monza.

In totale, tra competizioni internazionali e campionati professionistici italiani ha collezionato 401 presenze, divise tra Europa League, serie A, Serie B, Serie C Coppa Italia, coppa italia di serie C.

Nel suo ricco curriculum anche 3 presenze con la Nazionale Italiana.

Per lui si tratta di un ritorno all’Avellino avendo indossato la maglia biancoverde da gennaio 2012 a giugno 2014 con 66 presenze all’attivo e l’ottenimento della promozione in serie B nella stagione 2012/2013.

Bentornato in Irpinia Armando!