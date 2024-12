Riconsegnarono portafogli trovato sul bus, premiati dal sindaco Galdo i tre studenti

PRATOLA SERRA- “Un gesto semplice ma significativo, che mette in luce i valori che guidano i giovani di Pratola Serra”. Il sindaco di Pratola Serra ha voluto così ribadire tutta la gratitudine ai tre studenti di Pratola che il 12 novembre scorso hanno ritrovato un portafoglio sul bus e lo hanno restituito all”autista e poi da questi tramite la Questura al proprietario. Nella chiesa parrocchiale di Pratola Serra, il Sindaco Gerardo Galdo, insieme all’assessore Stefania Sarro e ai consiglieri Rocco Sellitto e Luca Cafasso e al parroco Don Andrei hanno premiato tre giovani studenti per il loro gesto di grande onestà e senso civico. Mattia Gioia, Carmine Tozza e Paolo Pio Fabrizio. Arriva un riconoscimento pubblico per i tre studenti che il 12 novembre, hanno compiuto un gesto esemplare che non dovrebbe passare inosservato. Mentre viaggiavano sul bus Air delle 7 per raggiungere le scuole ad Avellino (l’Itis Guido Dorso e l’Istituto Alberghiero), hanno trovato un portafoglio contenente molto denaro contante, carte di credito e documenti di identità appartenenti a un uomo di nome Mohamed. Senza esitazioni, i tre ragazzi hanno consegnato il portafoglio all’autista del mezzo, fiduciosi che sarebbe stato restituito al legittimo proprietario. Così è stato. Per loro il primo riconoscimento.