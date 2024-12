Il neo cardinale di Toronto che porta l’Irpinia e San Martino Valle Caudina nel cuore

VALLE CAUDINA- Torno “a stagione” (come in molti usano indicare l’estate). E’ quello che l’arcivescovo di Toronto Francis Leo (Frank) ha promesso al sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano, che insieme ad una delegazione della cittadina Caudina ha partecipato al Concistoro con cui Papa Francesco ha proclamato i 21 nuovi cardinali. E tra questi c’è pure Leo, Arcivescovo di Toronto, 53 anni, origini irpine. E Pisano ha voluto condividere questo momento con tutta la comunità. Sulla pagina ufficiale del Comune di San Martino Valle Caudina il sindaco ha scritto: “Auguri a Sua Eminenza Reverendissima Frank Leo per la proclamazione a Cardinale! Un uomo di equilibrio e di grande spessore, Sua Eminenza Frank Leo ci ha commosso con il suo intervento, in cui ha espresso il suo affetto e la sua gratitudine verso il nostro paese per il calore e l’accoglienza dimostrati.Con affetto ha ribadito che tornerà a San Martino in estate, “a stagione”, come ama dire, occasione in cui avremo l’onore di conferirgli la cittadinanza onoraria.Prima di lasciarci, il neo Cardinale ha voluto inviare un saluto speciale e una benedizione alla nostra comunità, affermando; “San Martino lo tengo nel cuore.”Grazie, Sua Eminenza, per questo legame profondo e sincero. La nostra comunità è orgogliosa di Lei e La aspetta con gioia”