Riciclaggio, ad Avellino aumentano le segnalazioni sospette: 303 nei primi sei mesi del 2024

AVELLINO- Sono 303 le segnalazioni di operazioni sospette registrate dalla Uif (Unita’ di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia) nel primo semestre 2024 in provincia di Avellino. Un numero in aumento considerato che sulle 644 registrate in tutto il 2023, erano state 290 quelle relative al primo semestre e 354 quelle del secondo. Numero in calo invece per la provincia di Benevento, dove sono 138 a fronte delle 164 registrate nel primo e secondo semestre 2023 con un numero complessivo di 328 segnalazioni. Calo anche a Salerno, dove sono 989 le Sos comunicate dalla Uif. Mentre l’anno scorso erano state 1097 nel primo semestre e 1197 nel secondo per un totale di 2294 segnalazioni. Napoli guida ovviamente la classifica ma anche qui i numeri sono in calo. 4635 le operazioni sospette nel primo semestre 2024, mentre sulle 10.403 registrate nel 2023, nel primo semestre erano state 4.824 e nel.secondo invece 5.579. In aumento oltre ad Avellino anche le Sos per Salerno. Sono 1086 quelle del 2024, mentre sulle 2.234 finali del 2023, erano state 1.067 per il primo semestre e 1.167 per il secondo. A livello nazionale, come riporta la stessa pagina ufficiale dell’Unita’ el primo semestre del 2024 la UIF ha ricevuto 70.085 segnalazioni di operazioni sospette, 7.522 in meno rispetto a quelle pervenute nel corrispondente periodo del 2023 (-9,7 per cento), proseguendo il trend di contrazione avviato nel 2023. La diminuzione è concentrata prevalentemente nelle segnalazioni a basso rischio: le SOS a rating basso e medio-basso hanno fatto registrare un calo di oltre il 29 per cento rispetto al primo semestre 2023. Nella prima parte del 2024 sono proseguite le iniziative volte a migliorare la qualità del flusso segnaletico, tra cui si evidenziano in particolare due incontri con i segnalanti che trasmettono il maggior numero di segnalazioni, svolti a gennaio e a giugno.

Aerre