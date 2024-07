Le nuove tecnologie che migliorano l’economia globale

Se chiedessimo a più persone, in tutto il mondo, qual è il motore principale della crescita economica, la maggior parte di esse risponderebbero l’innovazione tecnologica. Difficile affermare il contrario: le opportunità che essa offre per migliorare l’efficienza, la produttività e la sostenibilità delle economie a ogni livello sono davvero uniche.

Ma innovazione tecnologica può voler dire molte cose. Lo è, per esempio, quella che ha sviluppato quella che riguarda la creazione di indumenti con tessuti diversi da quelli utilizzati sinora. O, più semplicemente, anche quella che ha portato allo sviluppo delle piattaforme di gioco digitale (slot, casino online, betting).

Per questo motivo, proviamo a individuare quelle tecnologie emergenti che si pongono come autentici game changer, capaci di un potenziale rivoluzionario per le economie globali. E vediamo come possano essere applicate in diversi ambiti per promuovere lo sviluppo economico.

Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning

E’ la tecnologia del momento, di cui parlano tutti. Per essa si può serenamente spendere il titolo di un vecchio libro di Umberto Eco, Apocalittici e integrati, dove i primi sono quelli terrorizzati dal suo sviluppo e temono che possa dominare la specie umana, mentre i secondi sono quelli entusiasti che affidano ad essa ogni compito ora nelle mani delle persone in carne e ossa.

Come spesso accade, la realtà è nel punto di equilibrio tra i due estremi. L’Intelligenza Artificiale (IA) e il Machine Learning (ML) restano comunque le tecnologie al momento più promettenti per trasformare la nostra realtà, un po’ l’avvento di internet la cambiò ormai più di trent’anni fa. La loro capacità di analizzare grandi quantità di dati, di riconoscere schemi e fare previsioni precise e di creare dal nulla (immagini, testi, video) è davvero sorprendente. In ambito economico, l’IA trova un fertile utilizzo nell’ottimizzare le operazioni aziendali, migliorare il servizio clienti e prevedere le tendenze del mercato.

Nel manifatturiero, per esempio, può monitorare le linee di produzione in tempo reale, identificando potenziali problemi prima che causino interruzioni. Nel settore finanziario, il Machine Learning può analizzare i dati di mercato per prevedere i movimenti dei prezzi delle azioni, aiutando gli investitori a prendere decisioni più informate. Inoltre, l’IA può migliorare la gestione delle risorse umane, automatizzando i processi di reclutamento e selezione del personale.

Blockchain

Altra tecnologia di cui si parla moltissimo, anzitutto per il suo ruolo nello sviluppo delle criptovalute (Bitcoin tra tutti) e per le fluttuazioni sui mercati che queste hanno subito negli ultimi mesi. In realtà, la blochain ha applicazioni molto più ampie, che possono cambiare radicalmente interi settori economici.

E’ vero, infatti, che essa offre un modo sicuro e trasparente per registrare le transazioni, riducendo la necessità di intermediari e aumentando l’efficienza. Ma al di fuori della finanza, nel settore della logistica può tracciare il percorso delle merci dal produttore al consumatore, garantendo l’autenticità e riducendo il rischio di frodi. E sempre nel finanziario, la blockchain può facilitare i pagamenti internazionali, rendendoli più veloci e meno costosi. Inoltre, può essere utilizzata per stipulare i cosiddetti smart contracts, cioè quei “contratti intelligenti” che si auto-eseguono quando vengono soddisfatte determinate condizioni, semplificando così molti processi legali e contrattuali.

Internet of Things (IoT)

L’Internet of Things (IoT) – detto anche, semplicemente, Internet delle Cose – si riferisce ai dispositivi connessi che possono comunicare tra loro e con l’utente. Ne fanno parte i miliardi di oggetti quali frigoriferi, smart watch, automobili e tutto quello che, attraverso sensori e software, è collegabile alla rete. Il suo potenziale è evidente, per esempio, nel settore agricolo, dove i sensori IoT possono monitorare le condizioni del suolo, l’umidità e la temperatura, aiutando gli agricoltori a ottimizzare l’uso delle risorse e migliorare i raccolti. Nel settore della sanità, i dispositivi IoT possono monitorare i pazienti a distanza, fornendo dati in tempo reale ai medici e potenziando la cura delle malattie croniche. Inoltre, nelle smart cities, l’IoT può migliorare la gestione del traffico, ridurre il consumo energetico e incrementare la sicurezza pubblica.

Energia Rinnovabile e Tecnologie di Stoccaggio

In pieno Climate Change, l’energia rinnovabile è essenziale per costruire un futuro sostenibile. Le nuove tecnologie stanno rendendo queste fonti di energia più accessibili ed efficienti, con evidenti progressi nella produzione di energia solare ed eolica, e nelle tecnologie di stoccaggio dell’energia come le batterie al litio.

Queste tecnologie non solo riducono la dipendenza dai combustibili fossili, ma creano anche nuove opportunità economiche. La produzione di energia rinnovabile infatti può generare posti di lavoro nelle comunità locali, ridurre i costi energetici per le imprese e migliorare la sicurezza energetica dei paesi. Inoltre, le tecnologie di stoccaggio dell’energia consentono di accumulare l’energia prodotta in eccesso e utilizzarla quando necessario, stabilizzando la rete elettrica e aumentando l’affidabilità dell’approvvigionamento energetico.

Robotica e Automazione

Grazie ad esse, cambia profondamente il modo in cui lavoriamo e produciamo beni: aumenta la produttività, migliora la qualità dei prodotti e si riducono i costi di produzione.

Un esempio lampante sono le fabbriche, dove i robot (già ampiamente utilizzati) possono eseguire compiti ripetitivi con una precisione superiore a quella umana, riducendo gli errori e aumentando l’efficienza. In agricoltura, invece, è in forte crescita l’utilizzo di droni per monitorare le colture e applicare fertilizzanti e pesticidi in modo preciso, aumentando i raccolti e riducendo l’impatto ambientale. C’è il fronte sicurezza: l’automazione è la soluzione per affidare compiti pericolosi alle macchine, evitando incidenti anche gravi ai lavoratori in carne e ossa.

Biotecnologie

Sono una delle frontiere più calde, con ricadute che vanno dalla medicina all’agricoltura, dove migliorano la salute e la produttività grazie all’utilizzo di processi biologici per sviluppare nuovi prodotti e soluzioni. In campo medico, le biotecnologie possono portare a nuovi trattamenti per malattie incurabili, migliorando la qualità della vita dei pazienti e riducendo i costi sanitari. In agricoltura, le colture geneticamente modificate possono aumentare la resistenza alle malattie e migliorare i raccolti, contribuendo alla sicurezza alimentare globale.

In sintesi

Le nuove tecnologie stanno trasformando le economie globali in modi profondi e duraturi, offrendo opportunità straordinarie per migliorare l’efficienza, la produttività e la sostenibilità. Per sfruttare appieno questi benefici è essenziale che governi, imprese e società collaborino per promuovere l’innovazione, investire nella formazione e sviluppare politiche che sostengano l’adozione di queste tecnologie.