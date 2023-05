Riccardo De Gregorio, campione di Karate, premiato in Municipio

Ariano Irpino premia i risultati conseguiti nei Campionati di Karate Categoria under 14: cerimonia domani, martedì 16 maggio alle ore 16,00 nella Sala Consiliare di Palazzo di Città. Verrà consegnata una targa a Riccardo De Gregorio, 12 anni, per essersi distinto nei Campionati di Karate-kumite Categoria under 14. Il piccolo campione ha conseguito ben 3 medaglie, una d’argento e 2 di bronzo.

“Un vanto per la nostra Città – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale – Un ringraziamento va al Presidente Michele Esposito ed al Maestro Antonio Salza, in rappresentanza dell’Associazione Sportiva Bushinkai, affiliata alla Federazione “Fijlkam” (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali) che con impegno e dedizione hanno saputo trasmettere la passione per lo sport alle nuove generazione, permettendo loro di conseguire risultati straordinari già in età molto giovane”.

Non è infatti il primo campione di questa associazione sportiva ad ottenere risultati importanti e a ricevere un encomio nella sala consiliare “Grasso”. A maggio dello scorso anno il Sindaco di Ariano, Enrico Franza, consegnò un attestato di benemerenza a tutti gli Atleti della Sunshinekan del Maestro Antonio Salza per gli ottimi risultati ottenuti nei campionati Italiani di Karate (Foto).