Amministrative: affluenza alle 23 comune per comune

Al termine della prima giornata dedicata al voto per rinnovare sindaci e consiglieri di 17 comuni irpini l’affluenza alle urne è stata del 46,36 per cento. Alle ore 23:00 seggi chiusi e riaperti questa mattina alle 7, dunque si può votare ancora fino alle 15:00. Resta bassa l’affluenza.

Ancora Cairano il comune dove si è votato di meno con il dato 19,18 per cento, seguito da Sant’Angelo dei Lombardi con il 30,64.

Conza della Campania, invece, il comune dove si è votato di più con il 66,60 per cento, seguito da Lapio con il 65,94 per cento.

Ecco la percentuale di votanti alle 23:00 comune per comune:

AQUILONIA 45,58 %

CAIRANO 19,18 %

CAPOSELE 47,68 %

CASALBORE 53,04 %

CONZA DELLA CAMPANIA 66,60 %

GRECI 41,04 %

LAPIO 65,94 %

MARZANO DI NOLA 54,95 %

MUGNANO DEL CARDINALE 60,38 %

NUSCO 37,95 %

ROCCA SAN FELICE 33,70 %

SAN POTITO ULTRA 57,33 %

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 30,64 %

SUMMONTE 63,80 %

TORRE LE NOCELLE 59,34 %

VALLATA 63,49 %

VOLTURARA IRPINA 39,06 %