“Riarmo e divari: il Sud dimenticato”, a Montoro l’incontro pubblico del M5S

Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 19:30, presso la Sala Convegni del Comune di Montoro (Piazza Michele Pironti 2), si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Riarmo e divari: il Sud dimenticato”, promosso dal Gruppo Territoriale M5S Montoro.

L’iniziativa dell’eurodeputato Danilo Della Valle nasce come momento di incontro e dialogo con il territorio, con l’obiettivo di approfondire le ricadute delle politiche europee sul Mezzogiorno e rilanciare il confronto sui bisogni reali delle comunità locali.

Al centro del dibattito, il piano europeo di riarmo, che rischia di rappresentare per il Sud una ulteriore occasione mancata di investimento in settori fondamentali per lo sviluppo e la coesione sociale.

«Questo piano europeo – dichiara Anna Ansalone, consigliera comunale e referente Pari Opportunità del Gruppo Territoriale M5S Montoro – rischia di tradursi in una grave mancanza di risorse per il Sud, sottraendo fondi alle attività produttive, ai servizi sociali e sanitari, e aggravando divari già profondi. Le scelte che privilegiano la spesa militare finiscono per penalizzare i territori più fragili e le fasce più deboli della popolazione».

«A pagarne il prezzo più alto – prosegue Ansalone – sono ancora una volta le donne, perché la riduzione degli investimenti in welfare, sanità e servizi incide direttamente sul divario di genere, già fortemente marcato nel Mezzogiorno. Parlare di riarmo senza parlare di diritti, lavoro e pari opportunità significa ignorare i bisogni reali dei territori».

Porteranno i saluti istituzionali:

Salvatore Carratù, Sindaco di Montoro

Rosalba Pellecchia, rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Montoro

Interverranno:

Danilo Della Valle, europarlamentare

Anna Ansalone, consigliera comunale e referente Pari Opportunità del GT M5S Montoro