Lauro in festa per i cento anni di nonna Marianna: esempio per le nuove generazioni

LAURO- Lauro festeggia il secolo di nonna Marianna Santaniello, che ha raggiunto il traguardo dei cento anni circondata dall’affetto dei due figli, Luca e Mario e di tutti i suoi nipoti. A festeggiarla anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale che hanno partecipato a Pignano, la frazione dove abita la nonnina alla foto di rito e al taglio della torta, una offerta anche dal Comune di Lauro. Alla signora Marianna anche un caloroso messaggio da parte del sindaco Rossano Sergio Boglione: “Oggi è un giorno davvero speciale per la nostra comunità. Celebrare 100 anni di vita significa rendere omaggio a una storia lunga un secolo, fatta di esperienze, sacrifici, affetti e valori che rappresentano una ricchezza per tutti noi. La signora Marianna ha attraversato momenti difficili e tempi di grande cambiamento, dimostrando forza, dignità e amore per la famiglia e per il prossimo. È testimone viva della nostra storia e un esempio prezioso per le nuove generazioni.A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, le rivolgo i più sentiti auguri, con gratitudine e profondo rispetto. Che questo traguardo sia motivo di orgoglio, serenità e affetto condiviso.Buon compleanno e grazie per ciò che rappresenta per la nostra comunità”.