Riapertura delle scuole, l’FLC: “Problemi su reggenze, immissioni in ruolo e personale ATA”

“Con la pubblicazione degli incarichi di reggenza si cristallizza ancora una volta la

condizione degli istituti scolastici irpini per l’anno 2025/26: nonostante le immissioni

in ruolo da concorso 2011 e 2025 e i rientri per esecuzione di sentenze su mobilità

interregionale il quadro non è per niente rassicurante: Avellino con 18 istituti in

reggenza su 60 detiene un primato in Campania che davvero non vorremmo

avere. Soprattutto perché ci sono comunità scolastiche prive di titolari, dirigenti

scolastici e DSGA, da troppi anni ormai.

Se a questo fenomeno si aggiunge il disimpegno sulle aree interne del Governo

secondo cui bisognerebbe accompagnare alcuni luoghi, quelli del decremento

demografico, alla loro serena scomparsa, abbiamo il quadro preciso del ritirarsi

senza precedenti dell’investimento pubblico su istruzione e servizi, pensiamo alla

tanto declamata sussidiarietà orizzontale, soprattutto nel Mezzogiorno.

Prova ulteriore ne è la cronica insufficienza delle immissioni in ruolo in generale e

su sostegno a fronte dell’enormità del numero di posti autorizzati su sostegno in

organico di fatto.

Inoltre, il mancato adeguamento degli indici di calcolo del personale Ata rispetto

alle esigenze degli istituti scolastici è vergognoso. La contrazione di organico ATA

crea disagi e inadeguatezze senza precedenti: immaginare plessi di scuola

primaria e di scuola dell’infanzia articolati su più piani con l’assegnazione di una

sola unità di collaboratore scolastico rende il servizio scolastico non solo

inadeguato ma proprio impossibile nelle basilari mansioni necessarie al buon

funzionamento ma anche e soprattutto della sicurezza degli alunni.

L’insufficienza di organico ATA non è presente solo nell’assegnazione dei

collaboratori scolastici ma, in misura ancor più evidente, nell’assegnazione del

personale di segreteria. Personale che determina l’organizzazione interna delle

strutture scolastiche: dalle mere comunicazioni genitori/scuola ai progetti, ai viaggi

di istruzione, alla mole di adempimenti transitati nelle segreterie da enti come INPS.

Il circuito scolastico è alla deriva ed a pagarne le spese sono i piccoli cittadini che

la Scuola dovrebbe formare.

Il quadro è chiaro: il decremento demografico non costituirà l’occasione per

restituire alle aree interne del Mezzogiorno quelle risorse sottratte che potrebbero

costituire, invece, uno strumento di riscatto”. Così, in una nota stampa Mariagrazia Caserta, Segretaria Generale della FLC CGIL Avellino.