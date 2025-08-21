Caso Piccolo, Rotondi risponde all’appello di Ciambriello

“Mi associo all’appello del garante dei detenuti Ciambriello perché al più presto sia assicurato al giovane detenuto Paolo Piccolo un ricovero in una struttura sanitaria campana, o fuori regione, per la riabilitazione neuromotoria. Lancio un appello alle strutture sanitaria della Campania e ai dirigenti sanitari affinché vi sia un intervento immediato e risolutivo per Paolo. Mi associo ai ringraziamenti del garante dei detenuti ai medici e gli operatori sanitari del Moscati che si sono prodigati fino ad oggi, ma occorre individuare una struttura riabilitativa ad alta intensità in Campania al più presto”. Così in una nota Gianfranco Rotondi.