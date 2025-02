Riapertura della ludoteca comunale: un traguardo atteso dalla comunità

Il Comune di San Martino Valle Caudina è lieto di annunciare la riapertura della ludoteca comunale, un traguardo tanto atteso che rappresenta una grande vittoria per tutta la comunità. Dopo un lungo periodo di attesa, finalmente il nostro asilo nido riapre le sue porte per accogliere 15 bambini, offrendo così un servizio fondamentale per 15 famiglie del nostro territorio.

La ludoteca comunale non è solo un luogo dove i bambini possono essere accolti in totale sicurezza, ma è anche un ambiente educativo, pensato per favorire lo sviluppo e la crescita dei più piccoli in modo equilibrato e stimolante. Il servizio offerto alle famiglie è pensato per rispondere alle esigenze di conciliazione tra vita familiare e professionale, dando a ogni genitore la tranquillità di sapere che il proprio bambino è in buone mani.

“La riapertura della ludoteca sarà celebrata con un evento speciale, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle istituzioni, che parteciperanno con orgoglio a questo momento di festa e di rinascita per il nostro comune. Sarà un’occasione di grande gioia e soddisfazione, simbolo di speranza e di futuro per tutta la nostra comunità. Ci ritroveremo tutti insieme, lunedi 24 febbraio, alle ore 9:30, presso i locali della ludoteca comunale sita al piano terra della scuola dell’infanzia” -afferma il sindaco Pasquale Pisano.

Parteciperanno: il sindaco del comune di San Martino Valle Caudina, arch. Pasquale Pisano, il delegato alle politiche sociali, dott. Giuseppe Nista, il direttore dell’azienda consortile ambito A04, dott. Rodolfo De Rosa; il vicepresidente ‘dell’azienda ambito A04, dott. Roberto Del Grosso; una rappresentanza del cda dell’azienda speciale consortile; Nicola Abate e Leonida Somma, responsabile e referente, ufficio sociale del comune di San Martino Valle Caudina.

L’evento sarà anche l’occasione per un momento di convivialità con le famiglie, per celebrare insieme questo nuovo inizio in un clima di gioia e condivisione.

Un ringraziamento particolare è esteso a tutti coloro che hanno reso possibile la riapertura di questo servizio, in particolare al personale della ludoteca agli amministratori comunali e a tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno e dedizione.