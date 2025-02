Furti notturni a Montefredane: appello alla collaborazione dei cittadini

MONTEFREDANE- Nella notte si sono verificati alcuni furti in abitazioni nel territorio comunale, in particolare nella zona di Bosco Magliano. I Carabinieri della Stazione di Montefredane, in collaborazione con le forze dell’ordine dei comandi vicini, stanno conducendo le indagini per individuare i responsabili.

“Si invita tutti i cittadini a mantenere un atteggiamento di prudenza e collaborazione, segnalando tempestivamente ai Carabinieri eventuali movimenti sospetti, come automobili non riconosciute o persone non residenti.

Raccomandiamo di non diffondere allarmismi, ma di agire con attenzione e senso civico per contribuire alla sicurezza del nostro territorio” -afferma il sindaco Ciro Aquino.