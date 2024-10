Riaperto il Raccordo Avellino-Salerno

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti oggi, 28 ottobre, poco dopo le ore 17:00, su richiesta della Polizia Stradale di Avellino, sul raccordo Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Montoro al Km 15,300 in direzione Salerno, per rimuovere calcinacci dalla trave del cavalcavia sovrastante.

La squadra, con l’ausilio dell’autoscala, ha eliminato tutte le parti pericolanti e verificato l’integrità della struttura. Durante l’intervento dei Vigili del Fuoco, la corsia in direzione Salerno è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e l’ANAS, che si è subito attivata per la messa in sicurezza del viadotto, permettendo così la riapertura dell’importante snodo viario che collega Avellino a Salerno.