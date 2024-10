Auguri ad Antonia, neodottoressa in Filosofia a pieni voti alla Federico II di Napoli

AVELLINO- Auguri alla neodottoressa Antonia Verderosa, che ha brillantemente superato il traguardo della Laurea nel Corso di Laurea Magistrale in Filosofia dell’Universita’ Federico II di Napoli con una votazione di 110 e lode discutendo una Tesi Finale in Filosofia della Storia: “Per una filosofia morale nell’era della tecnica: Gunther Anders tra sradicamenti e conservazione del mondo”, relatore Ch.mo. Prof. Gianluca Giannini, corelatrice Ch.ma Prof.ssa Fabiana Cambardella. Un traguardo che si aggiunge alla conclusione degli studi alla prestigiosa Scuola Superiore Meridionale, dove ha vinto il concorso nel 2022, con un master di secondo livello in “Global History e Governace “. Le più vive felicitazioni alla neodottoressa dai genitori, l’architetto Antonio Verderosa e dalla mamma la docente Alida Roca e dal fratello Alessandro, brillante studente della Luiss di Roma.