Riabilitazione del pavimento pelvico: al Landolfi attivato un ambulatorio dedicato

Un ambulatorio dedicato alla riabilitazione del pavimento pelvico è stato attivato nel plesso Agostino Landolfi di Solofra (Av) dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati. L’Unità operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale, diretta da Giovanni Panariello, potenzia le attività con uno specifico percorso per l’incontinenza urinaria e/o fecale dovuta a patologie oncologiche (esiti di tumore alla prostata, alla vescica e al retto), patologie uro-ginecologiche (prolassi e incontinenza post-partum) e neurologiche, oltre alla stipsi e al dolore pelvico cronico. Tutte condizioni che possono avere un forte impatto sulla qualità di vita degli individui che ne sono affetti.

«La visita fisiatrica – sottolinea Panariello – è fondamentale per diagnosticare il tipo di disturbo e pianificare un percorso riabilitativo, con la collaborazione tra fisiatri e fisioterapisti dedicati ed esperti nel settore. Dopo la raccolta delle informazioni necessarie e la visita specialistica, vengono prescritti eventuali approfondimenti diagnostici per poi definire nei dettagli l’iter riabilitativo». La riabilitazione viene effettuata in regime ambulatoriale fino alla riacquisizione dell’autonomia da parte del paziente, utilizzando tecniche inserite in un approccio mirato integrato e multimodale, in grado di offrire un percorso completo, efficace e personalizzato, che contempla terapia farmacologica, chinesiterapia pelvi perineale, elettrostimolazione funzionale, elettroterapia antalgica, elettrostimolazione del nervo tibiale, biofeedback, terapia comportamentale, tecniche respiratorie ipopressive, tecniche agoterapiche e infiltrative.

Il nuovo ambulatorio si inserisce nell’ambito di una collaborazione multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti nel trattamento di diverse patologie, quali urologi, chirurghi, ginecologi, gastroenterologi, geriatri, endoscopisti, radiologi, oncologi, radioterapisti, neurologi e nutrizionisti. Va inoltre ad affiancarsi all’attività di diagnosi e cura delle problematiche che interessano le basse vie escretrici svolta dall’Unità operativa di Urologia funzionale dell’Azienda.

Per accedere al nuovo ambulatorio, situato al piano terra del plesso Landolfi, è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 0825.530317.