Revolver con matricola abrasa e cocaina: patteggia una condanna ad un anno e otto mesi

ALTA IRPINIA- Ha patteggiato una condanna ad un anno e otto mesi di reclusione, con la misura dell’obbligo di firma per tre giorni a settimana, il quarantaseienne arrestato nell’ambito delle perquisizioni ordinate nei suoi confronti e di un altro indagato per un furto avvenuto in Alta Irpinia per detenzione illegale di arma, ricettazione e detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti, cocaina con relativo munizionamento (per le armi) e materiale per il confezionamento per la droga. L’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Rosania, ha ammesso gli addebiti, ovvero la detenzione dell’Arma scoperta in un deposito attiguo alla sua abitazione.

Le attivita’ eseguite daiCarabinieri della Compagnia di Sant Angelo dei Lombardi,con il supporto dei militari dlle Compagnie di Eboli e Montella, hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione sequestro emesso dal pm della Procura della Repubblica Chiara Guerriero nell’ambito di un procedimento penale relativo a un’ipotesi di furto aggravato in abitazione. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura e sviluppata dai Carabinieri della Stazione di Lioni, trae origine dagli accertamenti eseguiti in relazione a un episodio delittuoso consumato in Alta Irpinia, nel corso del quale ignoti si sarebbero introdoti nell abitazione della persona offesa, temporaneamente assente, impossessandosi di beni di valore e di un’arma regolarmente detenuta. Le perquisizioni eseguite nei confronti dei due indagati hanno consentito di acquisire ulteriori elementi utlille indagini. In particolare, nel comune di Conza della Campania, il quarantaseienne, è stato tratto in arresto nella fagranza dei reati i detenzion e illegale di una pistola con matricola abrasa, del relativo munizionamento, nonché dì sostanza stupefacente del tipo cocaina e di materiale ritenuto idoneo al confezionamento della stessa. L’altro indagato, residente in provincia di Salerno, è stato deferitio in stato di libertà per lipotesi di detenzione ilegale di munizioni..Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Le indagini proseguono al fine di verificare eventuali ulteriori responsabilità e di accertare ogni ulteriore circostanza utile ai fini del procedimento.