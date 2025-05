VIDEO/ Restituisce un marsupio con 600 euro: premiato dal Prefetto il giovane Luca Cecere

Un gesto semplice, ma dal grande valore civico, è stato celebrato questa mattina al Palazzo di Governo di Avellino. Luca Cecere, giovane architetto irpino, ha ricevuto un riconoscimento dal Prefetto Rossana Riflesso per aver restituito al legittimo proprietario, lo scorso 9 maggio, un marsupio smarrito contenente 600 euro, documenti e carte personali.

Alla cerimonia hanno preso parte il Questore Pasquale Picone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Domenico Albanese, il Comandante della Guardia di Finanza, Col. Leonardo Errre, e i familiari del ragazzo, visibilmente commossi.

“Luca ha dato prova di autentico senso civico – ha dichiarato il Prefetto –. In un momento in cui è fondamentale promuovere i valori della legalità e della solidarietà, azioni come questa rafforzano la consapevolezza dell’importanza di agire in linea con tali principi.”

A Luca Cecere è stata consegnata una pergamena come segno di riconoscimento per il comportamento responsabile e rispettoso. Con semplicità ha commentato: “Era la cosa giusta da fare.”

Un episodio che restituisce fiducia nei valori essenziali della convivenza civile.