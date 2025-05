Mozione di sfiducia a Nargi, Genovese: “La mia firma già c’è”

“A un anno di distanza dall’elezioni di Nargi i nodi vengono al pettine e il non aver voluto rispettare l’accordo con il Patto Civico, e quindi la grande possibilità offerta di riunire per la prima volta nella storia tutte le forze civiche di questa città sui principi di realtà, di trasparenza e di impegno amministrativo, preferendo invece logiche di spartizione di potere, ha portato a un anno di vergognoso immobilismo amministrativo e alla deflagrazione di questa maggioranza”. Comincia così in un video diffuso tramite social il capogruppo del Patto Civico Rino Genovese.

“Oggi – prosegue il giornalista Rai – ci sono solo due soluzioni: o Nargi ritrova armonia nella sua maggioranza e governa rispettosa dei consiglieri che candidandosi con lei le hanno permesso di essere eletta sindaco, oppure deve prendere atto del suo fallimento politico e dimettersi. Tutte le altre ipotesi ventilate in queste ore non sono altro che inciuci che porterebbero all’ingovernabilità e sarebbero un tradimento del mandato elettorale. In realtà c’è un’altra soluzione ancora più semplice: si chiama mozione di sfiducia. La mia firma già c’è e il testo è in bianco per essere condiviso. Occorre meno della metà dei consiglieri per presentarla in Consiglio Comunale e quantomeno aprire un dibattito pubblico. Ogni consigliere si prenda la responsabilità di dire pubblicamente e ufficialmente da che parte sta. La città ha diritto di sapere. La mia firma su questo foglio già c’è, quale altro consigliere è disposto a firmare questo foglio?” conclude Genovese.