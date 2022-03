È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital, un paziente di 79 anni di Montemarano, trasportato qualche ora prima al Pronto Soccorso della Città ospedaliera in codice rosso.

Sempre in mattinata sono venuti a mancare un 67enne di Rotondi, ricoverato dal 17 febbraio in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 22, e una paziente di 88 anni residente a Montefalcione, ricoverata dal 24 febbraio in terapia sub-intensiva.