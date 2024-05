Renzi show a Villa Gabry: “Meglio Mastella che gli improvvisati e scappati di casa dei 5 Stelle”

L’abbraccio della folta comunità irpina di Italia Viva a Matteo Renzi. Accompagnato dal presidente della Commissione Sanità in Regione Campania Enzo Alaia e dal sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri, l’ex premier è stato accolto tra gli applausi dei tanti presenti a Villa Gabry a Monteforte Irpino. Del resto è lui stesso a sottolineare “la straordinaria presenza di pubblico legata al lavoro capillare e tenace di Alaia”.

Ma non c’è tempo per i saluti, del resto le elezioni europee dell’8-9 giugno, che vedono il leader di Italia Viva impegnato in prima persona nelle liste di Stati Uniti d’Europa, incombono. “La prossima legislatura europea sarà decisiva – prevede Renzi -. Occorre portare a termine tutti progetti che possono dare alle aree interne come l’Irpinia l’occasione di poter fare la differenza. Questa – continua – è una terra di grandi politici, di persone di grandissimo valore, ma soprattutto è una terra fatta di tanta bella gente che vogliamo rappresentare al meglio al parlamento europeo.

A precisa domanda sull’alleanza con l’ex Guardasigilli e attuale sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’ex premier ribatte: “Preferisco avere rapporti con persone competenti, serie, solide e di antica cultura politica piuttosto che con improvvisati e scappati di casa come i 5 Stelle. Quella di Sandra Mastella – continua Renzi – è una candidatura seria che gode del nostro rispetto. Ne approfitto per farle un in bocca al lupo che estendo a tutti i candidati delle liste di Stati Uniti d’Europa”.

Infine una battuta sul Governatore della Campania Vincenzo De Luca: “Esagera con le parole e gli insulti, ma sull’autonomia differenza ha totalmente ragione. E’ una schifezza. Sul terzo mandato vederlo contro la segretaria Pd Elly Schlein sarà un bello spettacolo” conclude Renzi.