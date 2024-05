Marzano, incidente scooter e auto: diciassettenne finisce al Pronto Soccorso

MARZANO DI NOLA- Un incidente tra una vettura ed uno scooter guidato da un diciassettenne studente di un comune nolano e’avvenuto questo pomeriggio lungo la Ss403 alle porte di Marzano di Nola. Sul sinistro, avvenuto intorno alle quindici, sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del Commissariato di Ps di Lauro per accertare la dinamica. Il diciassettenne è stato condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Il giovane, in un primo momento trasferito in codice rosso, alla fine per fortuna non corre pericolo di vita e le sua prognosi e’ notevolmente migliorata.