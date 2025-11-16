Renzi con Alaia: “Casa Riformista sarà decisiva per la vittoria”

Bagno di folla per l’ex premier Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva, arrivato in serata a Candida, in Irpinia, per un incontro con elettori e simpatizzanti volto a presentare il progetto di Casa Riformista e il programma per il futuro della Campania.

«Casa Riformista – afferma subito Renzi – sarà decisiva per la vittoria del Centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle. Questo vale per i territori che ho visitato stamattina come vale per Avellino, con Enzo Alaia. Faremo un lavoro straordinario al servizio delle popolazioni di cui si parla meno, a cominciare dalle aree interne. Matematicamente dico che il valore aggiunto sarà proprio questo: Casa Riformista farà vincere il centrosinistra. È successo in Toscana, è successo a Genova con Silvia Salis e accadrà anche in Campania la prossima settimana».

All’incontro erano presenti, tra gli altri, i quattro candidati della lista Casa Riformista per la provincia di Avellino: Enzo Alaia, consigliere regionale uscente; Franco Di Cecilia, consigliere provinciale; Stefania Di Nardo, vicesindaco di Mercogliano; e Carmela Diana, assessore del Comune di Montoro.

«Casa Riformista deve fare davvero la differenza ed essere decisiva» sostiene Renzi, che non risparmia attacchi al candidato presidente del centrodestra, Cirielli: «Ho letto le sue dichiarazioni in cui afferma di voler aumentare le pensioni. Gli svelo un piccolo segreto: al governo c’è lui. Le pensioni le aumenta il governo, non le Regioni. E in questo momento hanno dato tre euro di aumento ai pensionati, però 240.000 euro a Brunetta. Avevo capito che l’aumento riguardasse le pensioni minime, non quelle destinate a Brunetta».