Fico e il comizio dal gozzo che “ossessiona” il centrodestra: non ci fermano con le schifezze

PROCIDA- “Non ci fermeranno con le schifezze che vogliono far passare su di me e su di voi, perché offendono un lavoro serio ed onesto”. Il candidato del Campo Progressista Roberto Fico ha scelto proprio il “gozzo” che “ossessiona” da giorni il centrodestra per un comizio originale. Parlare di programmi per rispondere ai veleni di questi giorni: “Altro che crisi internazionali, legge di bilancio, sicurezza o sanità. Ogni giorno c’è un parlamentare di Fratelli d’Italia che scrive del mio gozzo. Noi rispondiamo con proposte, idee, programmi per la nostra Campania. Anche oggi. Non guardiamo alle offese ma al futuro. Così dalla splendida Procida, sul gozzo di cui parla ossessivamente il partito della presidente del Consiglio da una settimana a questa parte”.