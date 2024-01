Religione e pop-art: don Vitaliano espone le opere di Pesce

Ennesima provocazione (se proprio la si può definire tale) di don Vitaliano Della Sala. Il parroco di Mercogliano e Capocastello, dopo il presepe definito da lui stesso in maniera ironica “blasfemo”, esporrà nella Chiesa dell’Annunziata le opere del maestro pop-art Piergiuseppe Pesce. L’artista, tra l’altro molto apprezzato dal noto rapper Fedez, rivisita in chiave neo pop-art figure e opere religiose oltre che discussi personaggi della storia come lo stesso Hitler.

Tra le sue opere possiamo quindi trovare Gesù rappresentato col volto di Paperino e Spiderman nella Pietà di Michelangelo.